Україна виявилася не готова: у Моз приголомшили визнанням, «число жертв коронавіруса в країні…»
Число жертв коронавіруса в Україні може бути катастрофічним, оскільки медична система не готова до лікування великої кількості заражених.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.
При цьому він додав, що зараз поширення коронавіруса в Україні ще можна локалізувати.
«На жаль, ми повинні констатувати, медична система України до нього [лікуванню] не готова з багатьох причин. Якщо нам і далі будуть заважати, кількість жертв може бути катастрофічним", - заявив міністр охорони здоров'я.
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Ємець зазначив, що терапевтичні методи вже не врятують ситуацію".
"Вже неможливо рятувати життя тільки масками і дезінфекторами. Треба діяти рішуче, хірургічно", - підкреслив міністр.
Гривня знову пробила дно, долар не втримати: НБУ здивував новим курсом валют
Долар і євро в Україні продовжують зміцнюватися по відношенню до гривні.
Нацбанк України презентував офіційний курс валют на четвер, 26 березня. Судячи з нових цифр, українській валюті не вдалося зупинити своє падіння. Так, курс гривні впав на 18 копійок по відношенню до долара і на 16 копійок по відношенню до євро.
На сайті НБУ офіційні курси валют склали:
– 100 доларів США – 2795,52 гривень (+0,1824 грн)
– 100 євро – 3026,71 (+0,1614 грн).
Російський літак впав у Чорне море, термінове заяву Міноборони: деталі катастрофи
Після падіння російського літака Су-27 ведуться пошуки пілота.
Літак розбився в акваторії Чорного моря під час проведення планових польотів. Про це повідомили в Міноборони РФ.
На поточний момент ведуться пошуки пілота, яке ускладнені тим, що складні метеоумови. Су-27 вилетів з авіабази Бельбек. Інших даних не надходило. Це вже друга авіакатастрофа за поточний день.
До цього в Краснодарському краї розбився тренувальний літак L-39.
Нагадаємо, літак з людьми розбився вщент.
А ще Politeka писала, що літак з Путіним мало не розбився.
Також Politeka повідомляла, що бойовики збили літак з людьми в Афганістані, ніхто не вижив.