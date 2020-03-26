Україна виявилася не готова: у Моз приголомшили визнанням, «число жертв коронавіруса в країні…»

Число жертв коронавіруса в Україні може бути катастрофічним, оскільки медична система не готова до лікування великої кількості заражених.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

При цьому він додав, що зараз поширення коронавіруса в Україні ще можна локалізувати.

«На жаль, ми повинні констатувати, медична система України до нього [лікуванню] не готова з багатьох причин. Якщо нам і далі будуть заважати, кількість жертв може бути катастрофічним", - заявив міністр охорони здоров'я.

Ємець зазначив, що терапевтичні методи вже не врятують ситуацію".

"Вже неможливо рятувати життя тільки масками і дезінфекторами. Треба діяти рішуче, хірургічно", - підкреслив міністр.

Гривня знову пробила дно, долар не втримати: НБУ здивував новим курсом валют

Долар і євро в Україні продовжують зміцнюватися по відношенню до гривні.

Нацбанк України презентував офіційний курс валют на четвер, 26 березня. Судячи з нових цифр, українській валюті не вдалося зупинити своє падіння. Так, курс гривні впав на 18 копійок по відношенню до долара і на 16 копійок по відношенню до євро.

На сайті НБУ офіційні курси валют склали:

– 100 доларів США – 2795,52 гривень (+0,1824 грн)

– 100 євро – 3026,71 (+0,1614 грн).

Російський літак впав у Чорне море, термінове заяву Міноборони: деталі катастрофи

Після падіння російського літака Су-27 ведуться пошуки пілота.

Літак розбився в акваторії Чорного моря під час проведення планових польотів. Про це повідомили в Міноборони РФ.

На поточний момент ведуться пошуки пілота, яке ускладнені тим, що складні метеоумови. Су-27 вилетів з авіабази Бельбек. Інших даних не надходило. Це вже друга авіакатастрофа за поточний день.

До цього в Краснодарському краї розбився тренувальний літак L-39.

Нагадаємо, літак з людьми розбився вщент.

А ще Politeka писала, що літак з Путіним мало не розбився.

Також Politeka повідомляла, що бойовики збили літак з людьми в Афганістані, ніхто не вижив.