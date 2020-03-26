68-річну сенатора і мати Ксенії Собчак Людмилу Нарусову з села Гірки терміново доставили в московський карантинний центр по коронавірусу

Сталося це в середу, 25 березня. Відзначається, що спочатку Нарусова звернулася за медичною допомогою в одну з відомчих лікарень, і вже звідти її відвезли в Коммунарку, де розташовується центр по коронавірусу.

Наразі матері Собчак проводять обстеження, а також перевіряють взяті мазки на COVID-19. Пізніше з'ясувалося, що тест - негативний, пишуть російські телеграм-канали.

Раніше ми повідомляли, також в Коммунарці лежить 78-річний співак Лев Лещенко. З'ясувалося, що увечері 24 березня артист почав задихатися, у нього знизився відсоток кисню в крові. Артиста помістили в реанімаційне відділення.

В даний час стан Лещенко стабілізувався, проте він залишається в реанімації і чекає на результати аналізів на коронавірус.

Станом на 26 березня в Росії зареєстровано 666 випадків зараження коронавірусом — за останню добу кількість хворих зросла на 163 людини, випадки зараження були зареєстровані в 55 російських регіонах. Також відомо, що 36 хворих вилікувалися, більше 120 тисяч знаходяться під спостереженням.

В Україні станом на 22 години 25 березня зафіксовано 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нових випадки.

Нагадаємо, п'ятою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківської області, яка 23 березня разом з чоловіком потрапила до лікарні з підозрою на коронавірус. Жінка довго займалася самолікуванням і пізно звернулася до лікарів. На жаль, врятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла через добу. Інфікування COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті.

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