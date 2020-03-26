Вчені з США виявили новий симптом коронавіруса, який проявляється на ранніх стадіях хвороби
Запальні процеси в організмі можуть викликати дискомфорт в області очей. Такий симптом помітили офтальмологи з США, передає «РБК-Україна».
Відзначається, що в США, де кількість інфікованих коронавірусом зросла до 69 тисяч осіб збільшилася кількість скарг на почервоніння, свербіння і сльозоточивість очей.
«Червоні і сльозоточиві очі можуть бути раннім симптомом зараження коронавірусом», - вважають вчені.
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Медики застерігають людей не торкатися брудними руками обличчя і очей, так як саме таким чином можна занести інфекцію в організм. Найкраще захищати очі окулярами. При цьому лікарі відзначають, що дискомфорт в очах не обов'язково є симптом коронавіруса. Але може бути одним із проявів разом з температурою і сухим кашлем.
Тим часом, у світі зафіксовано 472 тисячі заражень. Найбільше нових хворих коронавірусом фіксується в Італії, США та Іспанії. Більше 21 тисячі осіб померло від ускладнень, викликаних хворобою.
В Україні станом на 26 березня інфіковано вже 145 осіб, п'ятеро з них померли. До речі, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність по регіонам України.
Нагадаємо, що коронавірус б'є з несподіваного боку, з'явилися нові дані: «Без симптомів».
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