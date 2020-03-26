Вчені з США виявили новий симптом коронавіруса, який проявляється на ранніх стадіях хвороби

Запальні процеси в організмі можуть викликати дискомфорт в області очей. Такий симптом помітили офтальмологи з США, передає «РБК-Україна».

Відзначається, що в США, де кількість інфікованих коронавірусом зросла до 69 тисяч осіб збільшилася кількість скарг на почервоніння, свербіння і сльозоточивість очей.

«Червоні і сльозоточиві очі можуть бути раннім симптомом зараження коронавірусом», - вважають вчені.

Медики застерігають людей не торкатися брудними руками обличчя і очей, так як саме таким чином можна занести інфекцію в організм. Найкраще захищати очі окулярами. При цьому лікарі відзначають, що дискомфорт в очах не обов'язково є симптом коронавіруса. Але може бути одним із проявів разом з температурою і сухим кашлем.

Тим часом, у світі зафіксовано 472 тисячі заражень. Найбільше нових хворих коронавірусом фіксується в Італії, США та Іспанії. Більше 21 тисячі осіб померло від ускладнень, викликаних хворобою.

В Україні станом на 26 березня інфіковано вже 145 осіб, п'ятеро з них померли. До речі, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність по регіонам України.

Нагадаємо, що коронавірус б'є з несподіваного боку, з'явилися нові дані: «Без симптомів».

Як повідомляла Politeka, карантин скасували: кого торкнеться нове рішення Кабміну, подробиці.

Також Politeka писала, що з'явилася онлайн-карта поширення коронавіруса: що відбувається в Україні та світі.