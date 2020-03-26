Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшується щодня, і сьогодні вже 145 підтверджених випадків захворювання, з яких п'ять летальних
У такій ситуації важливо не впадати в паніку, а робити все можливе, щоб убезпечити себе від зараження. А ось що робити, якщо в домі з'явилася людина з симптомами коронавіруса, розповіли у Національній службі охорони здоров'я України, передає Politeka.
У цьому випадку головне завдання – запобігти поширенню мікробів.
Перше, що потрібно зробити в ситуації, яка склалася, – знайти можливість ізолювати людину в окремій кімнаті, особливо якщо в будинку є люди з групи ризику.
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Треба максимально уникати обміну особистими предметами: рушниками, постільною білизною, посудом, а також не користуватися загальними гаджетами. Перш, ніж взяти телефон або пульт від телевізора, варто його добре продезинфікувати.
Хворий член сім'ї повинен надягати маску, коли знаходиться в кімнаті з іншими. Якщо він з якихось причин не може її носити, тоді це потрібно зробити іншим, хто живе в квартирі.
Миття рук – один з найбільш ефективних заходів профілактики зараження. Це потрібно робити не менше 20 секунд, особливо після взаємодії з хворою людиною. В якості альтернативи можна використовувати дезинфікуючі засоби для рук з мінімум 60%-им вмістом спирту. Горілка, до речі, в цей перелік не входить.
Ні в якому разі не можна чіпати очі, ніс і рот. Це слід чітко пояснити і всім домочадцям.
Поверхні, до яких протягом дня торкаються найчастіше, а це стільці, столи, дверні ручки, вимикачі, пульти і крани, слід дезінфікувати щодня. Під час цього процесу необхідно надягати захисні рукавички.
Раніше ми розповідали, що, за словами вірусолога з 30-річним досвідом Алли Мироненко, прогулянки на свіжому повітрі під час карантину не несуть ніякої небезпеки. Просто слід подбати про засоби захисту, а також уникати близьких контактів з іншими людьми (обійми, рукостискання, поцілунки в щічку).
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