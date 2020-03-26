Міносвіти розповіли, що зміниться для українських школярів у зв'язку з тривалим карантином через коронавіруса

Подробиці у відеозверненні повідомила в. і. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Так, навчальний рік збираються продовжити до 1 липня, якщо школи зможуть відновити заняття в травні або червні.

Для учнів 4 та 9 класів скасують канікули.

"Якщо ми говоримо про закінчення навчального року. Вас безперечно цікавить проведення державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів. Повідомляю, що державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів буде скасована", - заявила в. і. о. міністра.

Що стосується ЗНО, то його можуть провести в липні або в серпні, тоді будуть результати в середині вересня. ПРи цьому пробне тестування також буде проведено.

Вступну кампанію також перенесуть. Абитуриены зможуть вступати до Внз до середини жовтня.

"Якщо ми повернемося в червні, то вступна кампанія буде продовжена, і вона точно не буде проведена в липні", - уточнила Мандзій.

Також наголошується, що багато процесів вступної кампанії міністерство постарається організувати дистанційно, щоб зменшити кількість контактів в аудиторіях.

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