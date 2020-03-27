Пандемія коронавіруса COVID-19 дуже швидко прискорюється

Таку заяву зробив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає Politeka з посиланням на Twitter ВООЗ. За словами чиновника, ми спостерігаємо аномальну швидкість поширення інфекції по світу.

«Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі - 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті - лише 2 дні», - зазначає він.

Гебреісус підкреслив, що без жорстких заходів по боротьбі з коронавірусом по всьому світу мільйони людей можуть померти. Зазначимо, що група вчених з Імперського коледжу порахувала, що від коронавіруса могло б померти близько 40 мільйонів осіб, якби держави не ввели жорсткі обмежувальні заходи і карантин.

Тим часом, в Україні підтвердилося 218 випадків коронавіруса, 5 з яких закінчилися смертю. Найбільше хворих у віці від 39 до 49 років.

«У США немає грошей, ніхто здолати не може..а ви хочете, щоб це Україна зробила... будь-яка влада не впорається»,

«Все людство точно не вимре, питання лише в тому, яку ціну готові заплатити. Точніше, яку ціну готова заплатити молодь, яку це майже не торкнеться, і якій належить цей дивний прийдешній світ»,

"Ви були частково відповідальні за те, що з самого початку не робилося ніяких дій. Ви відмовилися підняти тривогу і назвати це пандемією, поки не стало занадто пізно...",

«У червні, вже не буде про що писати, пов'язане з вірусом... Будуть нові експоненти - за кількістю банкрутств, кількості розлучень)», - пишуть користувачі мережі.

До речі, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, що українцям розкрили ефективний шлях боротьби з коронавірусом: що потрібно знати про соцрабітників.

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