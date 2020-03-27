На кордоні з Україною зібралися тисячі українських заробітчан, які намагаються потрапити додому до закриття кордону

Про це повідомили в кількох українських Телеграм-каналах. Так, у пункті пропуску «Краковець» утворився величезний натовп. Люди не дотримуються правил безпеки.

«Дистанцію ніхто не тримає і про наслідки ніхто не думає», - повідомляють автори каналу Kyiv LIVE.

За словами очевидців, більшість людей в натовпі без масок і будь-яких засобів захисту. Якісну перевірку на предмет температури та інших симптомів коронавіруса провести кожному практично неможливо.

У той же час в прикордонній службі уточнюють, що масштабне скупчення людей пов'язано з тим, що всім вимірюють температуру. У разі підозри на хворобу, санітарно-карантинний підрозділ забирає пацієнта на перевірку. Крім того всі люди підписують добровільну згоду на самоізоляцію.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення закрити державний кордон для всіх, включаючи українських громадян. Обмеження набуде чинності ввечері 27 березня. Вже з півночі нікого не пропускатимуть через кордон. Також будуть припинені всі пасажирські перевезення. Зеленський підкреслив, що просив всіх українців терміново повернутися додому ще два тижні тому.

Раніше ми писали, що у Держприкордонслужбі України визнали неефективною перевірку температури на кордоні. Глава відомства Сергій Дейнеко розповів, що багато хто п'є жарознижуючі медичні препарати перед проходженням кордону, тому виявляти осіб з симптомами коронавіруса практично невохможно.

До речі, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, що українцям розкрили ефективний шлях боротьби з коронавірусом: що потрібно знати про соцробітників.

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