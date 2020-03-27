Правила карантину в Україні можуть бути посилені

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Справа в тому, що в Україні з 218 заражених багато працездатних людей. Мобільність населення від 18 до 50 років на даний момент дуже висока, тому виникають передумови для зміни правил карантину.

Згідно зі статистикою, найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди від 30 до 49 років — майже 38% від усіх захворілих. Від 18 до 19 років — 17%, від 50 до 65 років — 30%, 65+ — 6% заражених. Це істотно відрізняється, від статистики по інших країнах.

Така ситуація в Україні, за заявою Міністерства охорони здоров'я, свідчить про те, що громадяни 65+ з основної групи ризику прислухаються до порад влади в плані захисту себе і дотримання карантинних заходів. А 18-49-річні навпаки поки що не усвідомили серйозність ситуації.

Також Ляшко розповів, що вже створений штаб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і підкреслив, що ніякі медичні установи не мають права приховувати результати на коронавірус.

Тільки за минулу добу в Україні зафіксовано 62 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих зросла до 218.

Нові випадки зафіксували в Рівненській області — 9 пацієнтів, у Києві — 7 пацієнтів.

Одужали 4 пацієнти, все в Чернівецькій області. За словами Ляшка, готується до виписки ще один пацієнт.

З усіх інфікованих 5 пацієнтів померли: 71-річна жінка в Житомирській області, дві жінки: 56-річна і ще одна, вік якої на даний момент в Моз не уточнили — в Івано-Франківській, 33-річна — у Чернівецькій, 68-річний чоловік — у Тернопільській.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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