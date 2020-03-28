Погода в Україні 28 березня різко зміниться, країну накриє несподіване потепління

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Укргідрометцентр.

Так, дощів сьогодні не передбачається. Замість цього небо просто затягне хмарами.

На західній Україні очікується потепління до 12-17 градусів. Найхолодніше буде в Івано-Франківській області – від 12 до 14 тепла. Вночі у цьому регіоні похолоднішає до невеликих мінусів: стовпчики термометра покажуть -3+4 градуси.

Аналогічною ситуація на півночі країни. Вдень повітря погріється до 13-16 тепла. Вночі також збережеться невеликий «плюс»: від 2 до 5 вище нуля.

Українцям у центральних регіонах також варто очікувати потепління. Повітря буде в межах 13-16 градусів. Вночі повітря охолоне до 2-4 за Цельсієм.

Найтепліше вночі на півдні України. Від 3 до 5 вище нуля. Вдень очікується від 13 до 17 за Цельсієм.

На сході країни вдень 14-16 за Цельсієм. А от вночі похолодає до 1-4 вище нуля.

У Києві та області синоптики прогнозують хмарність та денні 12-17 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже 1-5 градусів за Цельсієм.

Церез це деяким українцям захочеться порушити карантин, однак робити цього не слід.

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