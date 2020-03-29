28 березня коронавірус підтвердився у чотирьох жителів міста Умань Черкаської області, в тому числі у шестимісячної дитини

Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За словами Цебрія, зараженими є іноземні студенти і їх дитина. Четверо хворих зараз перебувають у місцевій інфекційній лікарні. Мер закликав городян не панікувати.

"Ми маємо тривожні новини. Вчора (27 березня - прим. ред.) в нашу інфекційну лікарню звернулися шість осіб, у них були взяті аналізи і сьогодні у нас є лабораторно підтверджені чотири випадки заражених коронавірусом в місті Умань. З них одна дитина шести місяців. Наші лікарі роблять все необхідне в таких випадках. Наша інфекційна лікарня забезпечена всім необхідним... Я хочу закликати уманчан вкотре не панікувати, але і бути соціально відповідальними, дотримуватися карантинного режиму", - заявив Цебрій.

Пост мера активно коментують. За словами деяких місцевих жителів, під'їзд будинку, де живуть заражені, був дезінфікований тільки після того, як сусіди обдзвонили всі інстанції. Більш того, співвітчизники заражених, які живуть у квартирі поруч, вільно переміщаються по місту без масок.

"А ну випустіть відіо яка у нас інфекційна лікарня на даний час.Я ще її пам'ятаю в не дуже приглядному становищі..."

"Пане Олександре, чому ви ваше місто не закриваєте на карантин, щоб не було ні в'їзду, ні виїзду, лише екстрені випадки!?"

"Судячи з того, що це іноземні студенти, то швидше за все з педагогічного. А якщо так, то частіше всього ходили вони в центральне АТБ. Так що панікувати вже якось запізно"

"Пане Цибрій Ви повідомляєте що у випадку з іноземними студентами вжито всіх заходів. Ми жителі цього під'їзду, ніяких заходів вжито не було!!! Під'їзд обробили тільки після наших дзвінків!!! Нікого не допитували про їхні контакти, поряд з їх квартирою проживають хлопці їх співвідчизники, це зрозуміло що вони контактували. Хлопці ходять по вулиці , відвідують магазини, і більшість з них навіть без масок."



COVID-19 наступає! +4 офіційно підтверджених (одна дитина 6 місяців). Бережіть себе ! Дотримуйтесь карантину! Gepostet von Олександр Цебрій am Samstag, 28. März 2020

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Зазначимо, станом на 10 годину 29 березня в Україні зафіксовано 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.

Нагадаємо, що українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса: «Безробіття і...».

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