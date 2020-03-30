Станом на ранок, 30 березня, кількість заражених коронавірусом в Україні значно зросла, особливо сильно скакнуло кількість хворих дітей, влада прийняла жорсткі заходи

Про це повідомляє Politeka.

Так, за станом на вечір неділі, кількість заражених становить 475 людей. Померли від хвороби десятеро українців, а одужали шестеро.

За даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано зростання зараження серед дітей до 10 років. Зараз цей показник досяг 5,4% від загальної кількості захворілих.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, у зв'язку із зростанням захворювання людей, чиновники вводять стандарт «сортування» хворих. Це означає, що госпіталізувати будуть тільки людей в середньому або важкому стані. Ті ж з них, хто переносять коронавірус в легкій формі, будуть лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.

Також відомо, що хвороба підхопив народний депутат від фракції «Слуга народу» Володимир Ватрас. Зараз парламентарій знаходиться на лікуванні в одній з лікарень Хмельницької області.

Уточнимо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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