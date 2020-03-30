Вчені з США та Австралії установити, що коронавірус нового типу SARS-COV-2 з'явився задовго до епідемії в китайському Ухані

Про це пише доктор Френсіс Коллінз, директор Національного інституту охорони здоров'я США NIH Directors Blog.

зокрема, він підкреслив, що нове дослідження спростовує заяви про те, що вірус був створений штучно, і надаючи наукові докази того, що цей коронавірус виник природним шляхом.

Після ретельного аналізу геному нового коронавіруса, дослідники прийшли до висновку, що він не був продуктом цілеспрямованих маніпуляцій в лабораторії. Відзначається, що білок коронавіруса зв'язується з білком в організмі людини нетиповим способом. Вони впевнені, що жоден біоінженер, намагається створити коронавірус, який загрожує здоров'ю людини, ніколи б не обрав би таку конформацію.

При цьому відповіді на питання, яке ж природне походження нового коронавіруса, відповідального за пандемію COVID-19, у вчених немає. Але вони пропонують два можливих сценарії.

Згідно з першим сценарієм, новий коронавірус еволюціонував у своїх природних господарів, можливо, кажанів, і «навчився» вражати клітини людини.

Другий сценарій полягає в тому, що новий коронавірус перейшов від тварин до людини, перш ніж він став здатний викликати людські захворювання. Потім, в результаті поступових еволюційних змін протягом багатьох років чи, можливо, десятиліть, вірус в кінцевому підсумку придбав здатність передаватися від людини до людини і викликати серйозні, часто небезпечні для життя захворювання.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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