Кабмін серйозно розглядає можливість ослаблення карантину в Україні
Подібну заяву в ефірі українського телеканалу зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Politeka.net.
За його словами, зараз в українців немає "фінансової подушки", завдяки якій вони зможуть три місяці просто сидіти вдома.
«Ми дуже добре розуміємо, що у багатьох людей, у більшості населення України немає фінансової подушки, і немає можливості три місяці просто сидіти вдома. Люди повинні заробляти гроші. Економіку треба запускати», —пояснив глава уряду.
Бред Пітт, Джонні Депп і інші зірки, які спотворили себе до невпізнання: показові фото
Екс-Nikita натягнула купальник і помірялась зайвими кілограмами з подругою: "Психи чи що?"
Женька з "Сватів" забула про нижню білизну заради пікантної фотосесії: "Можна дивитися вічно"
Холодний антициклон накриє Одесу в розпал весни: мокрий сніг та заморозки
Шмигаль також зазначив, що Україна — не така вже і багата країна, щоб дозволити собі «півроку не працювати і дивитися телевізор на дивані».
Прем'єр також припустив, що остаточне рішення про ослаблення карантину після Великодня буде залежати від динаміки розповсюдження коронавіруса на території країни.
"Справді, через карантин ми багато малого і середнього бізнесу змушені були зупинити...", – резюмував він в ефірі телеканалу.
Зазначимо, що на сайті
Також ми розповідали, що в Україні нарахували сотні тисяч заражених коронавірусом. Про це заявив політолог Андрій Головачов.
В якості прикладу він взяв Верховної Ради.
«У ВР захворіло вже 5 депутатів з 425. Тобто 1.17%. ВР можна вважати репрезентативною вибіркою, бо всіх 100% депутатів вже реально перевірили на вірус. Це означає, що по всій країні, можливо, вже захворіло 20 млн (без дітей)×0.017= 340 тис. Ну, нехай 100 тисяч. Питання?», – пише він.
У коментарях під публікацією Головачов припустив, що на сьогодні смертність від коронавіруса знаходиться на рівні півтора відсотка.
Нагадаємо, що робити, якщо у домашніх з'явилися симптоми коронавіруса.
Як повідомляла Politeka, українців попередили про брудний спосіб поширення коронавіруса: "карантин не допоможе".
Як повідомляла Politeka, харків'янам показали, куди діваються всі медичні маски з аптек.