Кабмін серйозно розглядає можливість ослаблення карантину в Україні

Подібну заяву в ефірі українського телеканалу зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

За його словами, зараз в українців немає "фінансової подушки", завдяки якій вони зможуть три місяці просто сидіти вдома.

«Ми дуже добре розуміємо, що у багатьох людей, у більшості населення України немає фінансової подушки, і немає можливості три місяці просто сидіти вдома. Люди повинні заробляти гроші. Економіку треба запускати», —пояснив глава уряду.

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Шмигаль також зазначив, що Україна — не така вже і багата країна, щоб дозволити собі «півроку не працювати і дивитися телевізор на дивані».

Прем'єр також припустив, що остаточне рішення про ослаблення карантину після Великодня буде залежати від динаміки розповсюдження коронавіруса на території країни.

"Справді, через карантин ми багато малого і середнього бізнесу змушені були зупинити...", – резюмував він в ефірі телеканалу.

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Зазначимо, що на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Також ми розповідали, що в Україні нарахували сотні тисяч заражених коронавірусом. Про це заявив політолог Андрій Головачов. 

В якості прикладу він взяв Верховної Ради. 

«У ВР захворіло вже 5 депутатів з 425. Тобто 1.17%. ВР можна вважати репрезентативною вибіркою, бо всіх 100% депутатів вже реально перевірили на вірус. Це означає, що по всій країні, можливо, вже захворіло 20 млн (без дітей)×0.017= 340 тис. Ну, нехай 100 тисяч. Питання?», – пише він.

У коментарях під публікацією Головачов припустив, що на сьогодні смертність від коронавіруса знаходиться на рівні півтора відсотка.

Нагадаємо, що робити, якщо у домашніх з'явилися симптоми коронавіруса.

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