В МОЗ закликали українців не заходити в громадські заклади без захисної маски

Навіщо це потрібно, а також ніж маска відрізняється від респіратора пояснив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що маска не є засобом індивідуального захисту. Проте українців просять магазини, аптеки і на роботу тільки в масках, оскільки зараз всіх розглядають як потенційно хворих.

«Коли є маска на обличчі, то виділення збудника, виділення з біологічного матеріалу зменшується, і не досягає 1,5 метра, а може виділятися не більше ніж на 10-15 см ... Тому маску ми рекомендуємо одягати саме з цією метою", - сказав Ляшко на брифінгу.

Таким чином, знижується ризик що люди, які вже інфіковані, але ще не відчули симптоми, можуть заразити інших.

Також заступник міністра охорони здоров'я підкреслив, що респіратори з клапанами видиху захищають тільки людини, але не виконують функцію захисту інших людей від вас. Клапан видиху дозволяє досить швидко односпрямованим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника хвороби.

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