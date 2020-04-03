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Карантин посилять: заява Моз

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

зокрема мова йде про обмеження часу перебування людей поза домом.

Крім того, уряд має намір ввести обов'язковий масковий режим.

Наголошується, що закриють всі спортивні майданчики, всі сквери. Будуть заборонені всі масові будь-які події. Також це буде стосуватися перебування у засобах індивідуального захисту. Заборонено пересуватися навіть по двох.

Українцям вже 1 травня знову перерахують пенсії, розкриті нові суми

Український уряд ухвалив рішення про те, щоб підвищити пенсії людям вже з 1 травня.

Передбачається індексація пенсій на 11%, щомісячна виплата в розмірі 500 гривень пенсіонерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 9205 гривень та встановлення мінімальної пенсії на рівні 2100 грн.

Крім того, пенсіонерам буде видана одноразова грошова допомога у вигляді тисячі гривень.

Правила нарахування та суми субсидій на комуналку змінилися в розпал карантину

Уряд відклав плановане з травня збільшення з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства норми плати за ЖК-послуги при призначенні субсидії.

Таким чином, час дії постанови Кабміну №878 від 20 жовтня 2019 року передвинуто.

Постанова також передбачала спрощення призначення субсидій військовослужбовцям, громадянам старше 60 років, які перебувають у шлюбі і проживають у селах, а також дитячим будинкам сімейного типу.

Також ухвалили постанову, якою були збільшила на 50% соцнормативы при нарахуванні субсидій під час карантину. Зокрема, даним документом заборонено позбавляти субсидій на цей період.

До речі, субсидії на час карантину збільшать у середньому на 300 гривень.

Нагадаємо, антикризовий закон прийнятий: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок.

Як повідомляла Politeka, карантин через коронавіруса в Україні: оголошені нові правила для кредитів, депозитів й комуналки.

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