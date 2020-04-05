Пенсійний фонд України перерахував виплати пенсіонерам



Як повідомляє Politeka.net, про це повідомляє Facebook прес-служба ПФУ.

У повідомленні сказано, що з 1 квітня 2020 органами Пенсійного фонду України проведено автоматичний перерахунок виплат пенсіонерам, які після призначення попереднього перерахунку пенсій продовжували працювати.

Як наголошується, перерахунок пенсій проведено без звернень пенсіонерів з урахуванням страхового стажу, набутого за лютий 2020 року. Також при проведенні перерахунку обраний більш вигідний для пенсіонера варіант: з урахуванням страхового стажу або з урахуванням страхового стажу та заробітної плати.

В ПФУ відзначили, що розмір пенсії збільшено для 357,1 тис. осіб, а середній розмір підвищення становить 170,8 грн.

Також раніше повідомлялося, що український уряд прийняв рішення про те, щоб підвищити пенсії людям вже з 1 травня.

В документі передбачається індексація пенсій на 11%, щомісячна виплата в розмірі 500 гривень пенсіонерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 9205 гривень та встановлення мінімальної пенсії на рівні 2100 грн.

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