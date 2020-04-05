В понеділок 6 квітня на дорогах України почнуть встановлювати блокпости, щоб проводити огляд громадян

Посилення карантинних заходів пов'язано з попередженням розповсюдження небезпечного вірусу на території нашої країни. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій підготував методичні рекомендації, які оновлюють вимоги до контрольно-пропускних пунктів, що зараз будуть ставитися на в'їзді-виїзді в кожну конкретну область. Ми прописали, хто саме там буде знаходитися, які заходи буде здійснювати», заявив Ляшко.

Він зазначив, що на карантинних пунктах у водіїв і пасажирів авто будуть перевіряти температуру тіла, проводити санітарний огляд речей, багажу і транспортного засобу.

На блокпостах, крім поліцейських, чергуватимуть медики, а також бійці Нацгвардії, ВСУ і співробітники ДСНС.

У разі виявлення ознак захворювання, українців будуть направляти в спеціалізовані медичні установи з дотриманням санітарно-медичних вимог.

Раніше ми писали, в центрі Києва Нацгвардія на спецавтівках нначала дезінфікувати вулиці.

Як повідомили в прес-службі НГУ, з 5 квітня і до кінця карантинних заходів військовослужбовці Нацгвардії тричі на тиждень проводити дезінфекцію центральних вулиць і площ столиці.

У відомстві запевнили, що спеціальний дезінфікуючий розчин цілком безпечний для людей і тварин, але в той же час здатний знешкодити патогенні мікроорганізми.

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