В понеділок 6 квітня на дорогах України почнуть встановлювати блокпости, щоб проводити огляд громадян
Посилення карантинних заходів пов'язано з попередженням розповсюдження небезпечного вірусу на території нашої країни. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
«Штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій підготував методичні рекомендації, які оновлюють вимоги до контрольно-пропускних пунктів, що зараз будуть ставитися на в'їзді-виїзді в кожну конкретну область. Ми прописали, хто саме там буде знаходитися, які заходи буде здійснювати», заявив Ляшко.
Він зазначив, що на карантинних пунктах у водіїв і пасажирів авто будуть перевіряти температуру тіла, проводити санітарний огляд речей, багажу і транспортного засобу.
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На блокпостах, крім поліцейських, чергуватимуть медики, а також бійці Нацгвардії, ВСУ і співробітники ДСНС.
У разі виявлення ознак захворювання, українців будуть направляти в спеціалізовані медичні установи з дотриманням санітарно-медичних вимог.
Раніше ми писали, в центрі Києва Нацгвардія на спецавтівках нначала дезінфікувати вулиці.
Як повідомили в прес-службі НГУ, з 5 квітня і до кінця карантинних заходів військовослужбовці Нацгвардії тричі на тиждень проводити дезінфекцію центральних вулиць і площ столиці.
У відомстві запевнили, що спеціальний дезінфікуючий розчин цілком безпечний для людей і тварин, але в той же час здатний знешкодити патогенні мікроорганізми.
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