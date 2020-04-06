Палає зона Чорнобиля, рятувальники звернулися до українців
У Чорнобильській зоні пожежа вирує в двох осередках, загальною площею 25 гектарів. Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому прес-службою ДСНС.
Так, між с. Володимирівка і с. Жовтневе Котовського лісництва пожежа ще зберігається на площі близько 20 га.
Крім того, поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) рятувальники борються з вогнем на площі близько 5 га
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Курс валют після вихідних різко зміниться, долар і євро на межі: що буде з гривнею
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Наголошується, що радіаційний фон по Києву та Київській області зберігається у межах норми (р. Київ - 0,014 мР/год, Київська область - в межах 0,012 мР/год, у р. Чорнобиль - 0,019 мР /год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год).
НБУ різко змінив курс валют, долар і євро летять на дно: чого чекати українцям
Курс валют в Україні 6 квітня покаже справжнє обличчя, гривня обгорне в втеча долар і євро.
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.
наприклад, вже в перший робочий день після вихідних долар рекордно обвалиться: за сто банкнот потрібно буде віддати 2737,3 грн (-22,32 грн).
Аналогічною ситуація буде і з курсом євро: сто доларів обійдуться вам в 2956,01 гривню (-52,11 грн).
Нове радикальне рішення щодо карантину в Україні, силовики ставлять блокпости: що тепер буде
В понеділок 6 квітня на дорогах України почнуть встановлювати блокпости, щоб проводити огляд громадян.
Посилення карантинних заходів пов'язано з попередженням розповсюдження вірусу на території нашої країни.
На карантинних пунктах у водіїв і пасажирів авто будуть перевіряти температуру тіла, проводити санітарний огляд речей, багажу і транспортного засобу.
На блокпостах, крім поліцейських, чергуватимуть медики, а також бійці Нацгвардії, ВСУ і співробітники ДСНС.
У разі виявлення ознак захворювання, українців будуть направляти в спеціалізовані медичні установи з дотриманням санітарно-медичних вимог.
Нагадаємо, Моз звернувся до українців з важливою заявою з-за епідемії: "84 відсотки людей мали...".
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