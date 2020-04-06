Якщо б уряд прийняв рішення про введення шестиденного робочого тижня, щоб надолужити згаяне за час карантину, то українцям довелося б працювати в такому режимі практично до нового року

Дані з'явилися після проведеного опитування екс-міністром Кабміну Дмитром Дубілетом в Телеграм-каналі, передає Politeka.net.

"Ви б підтримали, якби після закінчення карантину український уряд оголосив тимчасовий перехід на 6-денний робочий тиждень?", - таким було єдине питання Дубілета, на яке більшість респондентів відповіли негативно (більше 18 тисяч людей, у той же час за "шестиденку" проголосувало більше 14 тисяч).

Так, якщо Кабмін ухвалить таке рішення (правда, ще невідомо скільки триватиме карантин, який, можливо, не закінчиться 24 квітня), то відпрацьовувати по суботах українцям довелося б з 1 травня до 21 листопада 2020 року. Це майже 7 місяців.

Раніше ми повідомляли, з 6 квітня в Україні вступив в дію більш жорсткий карантин, що включає заборону перебування у громадських місцях без маски або респіратора, відвідання парків, скверів та дитячих майданчиків, появу на вулицях дітей до 14 років без супроводу дорослих і т. д.

За порушення правил українцям загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 гривень. Юрист Дмитро Горлевой розкрив, як потрібно спілкуватися з правоохоронцями.

За словами експерта, у розмові з поліцейськими потрібно насамперед попросити їх представитися, показати посвідчення і попросити пояснити, в чому саме полягає порушення. Замість документів можна просто назвати свої ім'я та прізвище. Якщо ситуація приймає небезпечний поворот, краще зателефонувати адвокату і попросити його приїхати. Зазвичай правоохоронці розраховують, що підозрюваний сам себе видасть. Але визнати людину винною може тільки суд.

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