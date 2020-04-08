Встановлена максимальна сума заробітку, яка буде врахована при призначенні пенсії

Варто відзначити, що для обчислення пенсії враховуються виплачені кошти після прийняття Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Із зазначених сум, за чинним Законом, фактично були сплачені страхові внески відповідні зарплаті.

Підкреслимо, що ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" свідчить, що максимальна величина єдиного внеску дорівнює максимальній сумі доходу застрахованої особи (15 розмірів мінімальної зарплати), пише Мінфін.

Таким чином, максимальна сума заробітку, який може бути враховано при призначенні пенсії, у 2020 році становить 70 845 гривень з розрахунком прийнятої мінімальної зарплати (4723 гривень).

А також, згідно зі статистикою ПФУ, показник середньої заробітної плати за 2020 склав 10 583, 10 грн.

До речі, в результаті прийнятої 1 квітня постанові Кабміна, ПФУ зобов'язаний зайнятися додатковими щомісячними виплатами пенсіонерам, а також індексацією пенсій. Такі витрати складуть приблизно 33 млрд грн.

Нагадаємо, днями стало відомо, що ПФУ почав виплату компенсації до пенсії за квітень людям старше 80 років у розмірі до 500 гривень після того, як були перераховані виплати працюючим пільговикам.

В ПФУ підкреслили, що пенсії надійдуть одержувачам на рахунки у відповідних банках або будуть доставлені листоношами "Укрпошти" додому.

Раніше повідомлялося, що у новому проекті бюджету пропонується збільшити видатки на пенсії для населення на 19,7 млрд гривень. Зараз ця стаття бюджету становить 172,6 млрд гривень.

У цілому зміни спрямовані на те, щоб забезпечити основні потреби країни в умовах пандемії. При цьому пропонується урізати витрати на менш актуальні цілі.

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