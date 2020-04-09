У президента Володимира Зеленського допускають введення надзвичайного стану в Україні

Заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради щодо протидії розповсюдження COVID-19 Кирило Тимошенко розповів, що це питання спільно з президентом Володимиром Зеленським. Про це пише УП.

"Така можливість (введення надзвичайного стану - Ред.) завжди є. Але ми ж дивимося на ситуацію, яка зараз є. Зараз введена надзвичайна ситуація. Станом на зараз ми вважаємо заходи, які вже введені, достатніми", - заявив він.

При цьому Тимошенко додав, що, незважаючи на всі введені заходи і заборони все одно люди гуляють у парках.

"Тому ми всіх закликаємо до того, щоб вони перебували вдома, менше гуляли і були завжди в масках", - заявив заступник голови ВП.

Він уточнив, що можуть ввести надзвичайний стан, якщо без цього не вдасться зупинити поширення вірусу.

Режим надзвичайного стану, за його словами, може допомогти контролювати ситуацію, а також те, щоб люди менше гуляли в громадських місцях.

Моз разом з вченими розробили оптимістичний, негативний і середній сценарії подальшого розвитку ситуації. При цьому в ОП відзначають, що порівняно з іншими країнами, Україна зараз йде за оптимістичним сценарієм розвитку подій.

За останніми даними, в Україні зафіксовано 1668 випадків зараження. За добу заразилися 206 осіб, серед них 20 дітей. Померли від наслідків інфекції 52 людини. Одужали 35 пацієнтів.

Найбільше хворих у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях і Києві.

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