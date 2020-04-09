В Мінфіні розкрили деталі змін бюджету-2020: "Криза підтискає"

Про економічну обстановку в країні і, зокрема, про проект змін до держбюджету 2020 розповів міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу 8 квітня.

"Економічна криза підштовхує, тому ми повинні рухатися дуже швидко. На сьогоднішній момент у комітеті з питань бюджету доопрацьовується проект бюджету на 2020 рік", - зазначив міністр.

Так, у проекті змін враховані скорочення витрат на спортивні та культурні заходи. Зокрема, гроші зекономлять на фестивалях, форумах, а також відрядженнях і статистичних спостереженнях. Також частково скоротять заробітну плату в держсекторі і капітальні видатки, які не є першочерговими.

Гривня втратить контроль, цифри в обмінниках здивують: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 9 квітня різко зміниться, гривня втратить контроль і дозволить долара і євро скористатися моментомю

Про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, вартість ста доларів національний регулятор встановив на рівні 2719,65 гривень (+9,69). Днем раніше валюта торгувалася по 2709,96.

Аналогічною ситуація буде і з курсом євро. За сто банкнот доведеться викласти вже 2957,62 гривні (+0,92). У попередній робочий день вони коштували б 2956,7 гривень.

У Зеленського проговорилися про введення надзвичайного стану в Україні: «станом на зараз…»

Заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради щодо протидії розповсюдження COVID-19 Кирило Тимошенко розповів, що це питання спільно з президентом Володимиром Зеленським.

"Така можливість (введення надзвичайного стану - Ред.) завжди є. Але ми ж дивимося на ситуацію, яка зараз є. Зараз введена надзвичайна ситуація. Станом на зараз ми вважаємо заходи, які вже введені, достатніми", - заявив він.

При цьому Тимошенко додав, що, незважаючи на всі введені заходи і заборони все одно люди гуляють у парках.

"Тому ми всіх закликаємо до того, щоб вони перебували вдома, менше гуляли і були завжди в масках", - заявив заступник голови ВП.

Він уточнив, що можуть ввести надзвичайний стан, якщо без цього не вдасться зупинити поширення вірусу.

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