Співак, лідер групи "Воплі Відполясова" Олег Скрипка жорстко висловився про агресію Росії
Він назвав Росію великою агресором і гопником, з відповідною ідеологією. Але на жаль світ цього зовсім не розуміє і намагається домовитися з країною, якій потрібно все, крім миру.
Таку думку він озвучив для журналістів.
"Росія ‒ це великий агресор і "гопник", у них чисто "гопницька" ідеологія. Світ цього не розуміє, досі намагається домовитися. І Україна намагалася вирішити мирним шляхом, це все тривало до Мінських угод", - вважає Олег Скрипка.
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Він також обурився, що Україна, прийнявши Мінські угоди показала слабку позицію, адже з'являється таке відчуття, що терористи можуть стріляти в той час, як українські військові повинні терпіти обстріл по своїх позиціях.
"Я не знаю, як насправді все відбувається, але воно для нас звучить: терористи і окупанти можуть стріляти, а ми по Мінським умовам не можемо. Ну що це таке? Це ж слабка позиція. Тому у людей таке розчарування і така недовіра до влади, тому що вона пішла на такі угоди з терористами. Ці угоди нині стримують наших воїнів, а раніше така позиція призвела до окупації", - резюмував Скрипка.
Також раніше повідомлялося, що Олег Скрипка висловився про війну України з Російською Федерацією. Співак висловив думку, що війна на сході України є одним із заключних актів розпаду Радянського Союзу. Це давно призвело до розчарування українців.
"Війна, в якій ми знаходимося, - це ми відриваємося від інформаційної, історичної пуповини імперії. Це продовження розвалу Радянського Союзу. Це коли людина фізично вже вмирає, клітини ще живі, а душа пізніше відходить. Аура Радянського Союзу ще не померла. Це зараз агонія Радянського Союзу", - зазначив Скрипка.
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