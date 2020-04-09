Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Київську Русь не можна викреслити з історії Росії

Як повідомляють журналісти, Уніан, таку заяву Пєсков зробив відповідаючи на питання, чи можна сприймати слова президента РФ Володимира Путіна про те, що "печеніги і половці мучали нашу країну" як територіальні претензії до України, оскільки ці події тисячолітньої давнини відбувалися насамперед у Києві.

Так, Пєсков все ж визнав, що Україна зараз знаходиться на території, яку колись називали Київською Руссю. Але в той же час, додав, що з історії Росії Київську Русь теж не можна виштовхувати.

"Територія, на якій знаходиться Україна, все-таки історично була Київською Руссю. І дійсно, печеніги мучали Київську Русь, мучали і слов'янські племена, які жили на схід, ну і не лише Київську Русь - і про Візантію давайте згадаємо. Візантії теж вони багато головного болю доставляли. Тому Київська Русь, ви ж її нікуди не подінете, ви її з нашої історії нікуди не викреслите", - зазначив прес-секретар президента Росії.

При цьому він зізнався, що Володимир Путін сам додав до свого виступу на нараді з главами регіонів за китайським вірусу слова про печенігів та половців.

"Це ініціатива самого президента. Тобто це слова, сказані самим президентом, саме це він додав у свій виступ. В даному випадку я не можу вам сказати, що стало джерелом для цієї фрази, але всі ми її чули", - розповів Пєсков.

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