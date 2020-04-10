У п'ятницю, 10 квітня, погода в Україні різко погіршиться
Синоптики Укргідрометцентру попередили українців про те, що наприкінці тижня в країну прийдуть різке похолодання і дощі. Температура повітря помітно впаде в західних областях, а опади очікуються в центрі, а також на півночі і сході країни.
Вночі середня температура повітря в Україні знизиться до +5…+8 градусів, а в Харківській, Луганській і Донецькій областях похолоднішає до +3…+5 градусів.
Вдень на заході стовпчики термометрів покажуть +11…+13 градусів, а на Закарпатті повітря прогріється до +18.
На півночі України очікується до +13 градусів, а в центрі потеплішає до +12…+17.
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На сході температура повітря підніметься до +16…+18 градусів.
Найтепліше буде на півдні, де температура становитиме +17…+21 градус. Також тільки в південних областях буде сонячно і без опадів.
В Києві 10 квітня буде хмарно, місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі опуститься до +6…+8 градусів, а вдень підніметься до +11…13 градусів.
До цього ми писали про те, що в Україну насувається холодний атмосферний фронт, який приніс дощі в Прибалтику, Польщу і Білорусь. Українці можуть відчути на собі 10 квітня у вигляді помірних дощів: вночі в західних і північних областях, а вдень - у всіх інших. Прогнозуються помітні коливання температури.
Нагадаємо, холодний фронт вдарить по Україні, зарядять дощ зі снігом: точний прогноз.
Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить.
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