Погода в Україні на початку тижня готує приємний сюрприз, однак після нього країну накриює сильне похолодання
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко.
«Вербну неділю сяє сонцем в Україні, однак атмосфера не дуже щедра на тепло. Завтра, 13-го квітня, цей недолік буде виправлений. Протягом понеділка температура повітря підвищиться до +15+22 градусів. Цей день буде найтеплішим в найближчій передвеликодній перспективі. Тому що вже з вівторка холодний атмосферний фронт принесе різке похолодання і дощі, місцями з мокрим снігом», - йдеться в повідомленні.
Діденко стверджує, що у понеділок українців чекає тепла весняна погода. А от у вівторок варто чекати дощів і сильний вітер.
Погода готує українцям нове випробування, синоптики попередили про небезпеку: точний прогноз
Ефектна зірка «Чудового століття» показалася без білизни на камеру: «Богиня!»
Стрілянина в замку Алли Пугачової і Галкіна, з'явилися кадри: "Пристреліть, будь ласка..."
«Розмовляв з трудом»: Андрія Данилка вразив напад, з'ясувалися подробиці
«У Києві понеділок буде сонячним, вітряним і дуже теплим, вдень до +18+20 градусів. Знайдіть можливість завтра жмуритися на сонці погрітися. Тому що вже у вівторок-середу різко похолодає, з'являться опади, збережеться сильний вітер з поступовим переходом напрямку з південно-західного на східний», - підкреслюється в повідомленні.
Потепління варто очікувати, згідно з прогнозом, під кінець тижня.
«З 16-го квітня трохи потеплішає, проте поки що на потужне тепло розраховувати не варто. А поки що дякую сонцю, яке прийшло до нас у Вербну неділю», - уточнюється в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, синоптики попередили українців, яких сюрпризів чекати від погоди у квітні і травні.
За словами завідуючої відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Держнс та НАН України Віри Балабух, на тлі зміни клімату в світі вже в травні на території України очікується сильна посуха.
Нагадаємо, холодний фронт вдарить по Україні, зарядять дощ зі снігом: точний прогноз.
Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить.
Також Politeka писала, що погода влаштує українцям американські гірки: важливе попередження, «вдарить по…».