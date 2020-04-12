Погода в Україні на початку тижня готує приємний сюрприз, однак після нього країну накриює сильне похолодання



Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко.

«Вербну неділю сяє сонцем в Україні, однак атмосфера не дуже щедра на тепло. Завтра, 13-го квітня, цей недолік буде виправлений. Протягом понеділка температура повітря підвищиться до +15+22 градусів. Цей день буде найтеплішим в найближчій передвеликодній перспективі. Тому що вже з вівторка холодний атмосферний фронт принесе різке похолодання і дощі, місцями з мокрим снігом», - йдеться в повідомленні.

Діденко стверджує, що у понеділок українців чекає тепла весняна погода. А от у вівторок варто чекати дощів і сильний вітер.

«У Києві понеділок буде сонячним, вітряним і дуже теплим, вдень до +18+20 градусів. Знайдіть можливість завтра жмуритися на сонці погрітися. Тому що вже у вівторок-середу різко похолодає, з'являться опади, збережеться сильний вітер з поступовим переходом напрямку з південно-західного на східний», - підкреслюється в повідомленні.

Потепління варто очікувати, згідно з прогнозом, під кінець тижня.

«З 16-го квітня трохи потеплішає, проте поки що на потужне тепло розраховувати не варто. А поки що дякую сонцю, яке прийшло до нас у Вербну неділю», - уточнюється в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, синоптики попередили українців, яких сюрпризів чекати від погоди у квітні і травні.

За словами завідуючої відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Держнс та НАН України Віри Балабух, на тлі зміни клімату в світі вже в травні на території України очікується сильна посуха.

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Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить.

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