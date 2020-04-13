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Долар і євро впали, Нацбанк знову змінив курс валют: що тепер чекає українців

Курс валют в Україні 13 квітня різко зміниться, оскільки долар і євро спочатку тижня впадуть в ціні.

Перший день робочого тижня почнеться з того, що долар буде продаватися за 27,2022 гривень (-5,73 порівняно з п'ятницею).

Схожа ситуація спостерігатиметься і з курсом євро: за одну банкноту доведеться викласти 29,5606 (-7,76 в порівнянні з п'ятницею).

Українцям доведеться сидіти вдома, у МВС назвали терміни відкриття кордонів: «Не варто очікувати»

Українці зможуть поїхати за кордон не раніше, ніж через півроку.

З таким невтішним заявою виступила прес-служба МВС з посиланням на слова заступника міністра відомства Антона Геращенка.

Він підкреслив, що сьогоднішнє закриття кордонів, пов'язане з пандемією небезпечного вірусу, не буде знято в найближчі місяці. За словами чиновника, в найближчі півроку-рік українцям світять хіба що подорожі всередині країни.

ОПЕК+ уклали рекордну угоду з видобутку нафти: що зміниться, вперше в історії…

У неділю, 12 квітня, країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу.

Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися скоротити видобуток на рекордну суму, що становить близько 10% світової пропозиції, для підтримки цін на нафту в умовах пандемії.

Таким чином, ОПЕК+ після компромісу з Мексикою протягом травня-червня, починаючи з 1 травня, скоротить видобуток нафти на 9,7 млн барелів на добу.

Нагадаємо, у РФ звинуватили Зеленського в обвалі цін на нафту, скандальну заяву.

Як повідомляла Politeka, Путін пустився в танок перед шейхом, росіяни обурюються: "Фокусник не здається".

Також Politeka писала, що Кремль обриває телефони Білого дому, Путін загнав себе в глухий кут з-за нафти.