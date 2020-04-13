Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР" озвучила нову гучну заяву

Так, прихильниця окупантів заявила, що "Путіна в Донбасі сприймають як спасителя".

Також, співачка розповіла в інтерв'ю виданню Цар Град, чому в 2018 році вона стала довіреною особою президента РФ.

"Насправді через Донбас. Тому що тут, на Русі, може і незрозуміло, хто це, Володимир Путін. Але там він скрізь. Він скрізь. І можна сказати, що Путіна в Донбасі сприймають як спасителя, в принципі. Спасителя саме їх. Тобто на нього всі дуже розраховують. Скрізь його портрет висить. Тобто там він ніби трохи інша людина, ніж тут", - сказала співачка.

Крім того, вона додала, що на Донбасі йде війна "православ'я з Антихристом".

Також раніше повідомлялося, що Чичеріна заявила, начебто на Донбасі живе безліч російських людей, а сама Україна і зовсім є Росією.

"Україна - це Росія. Більшість - звичайні православні люди. Правда, митниця була як розбійницький кордон - жадновата в цілому, а так ті ж росіяни", - поділилася своїми нетверезими думками скандальна співачка. Так, скандальна співачка, відома своїми українофобними заявами, розповіла, що не бачила кримчан, які не бажали жити в РФ.

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.