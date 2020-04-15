Український захисник загинув в результаті вибуху міномета на Донбасі

Про трагедію розповіли в прес-службі 3-го ОПСН. У вівторок, 14 квітня, під час планових навчальних стрільб на одному з полігонів на Донбасі стався вибух 82-мм міномета. В результаті загинув 24-річний старший солдат, оператор групи спеціального призначення 3-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗСУ Ігор Вівчаренко.

«14 квітня в зоні проведення ООС, при виконанні обов'язків по службі загинув військовослужбовець 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Під час проведення планових занять з вогневої підготовки загинув оператор групи спеціального призначення, старший солдат Вівчаренко Ігор Вікторович. Командування і особовий склад 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго висловлюють щирі співчуття близьким та рідним загиблого», - йдеться в повідомленні.

Дата і місце прощання з героєм поки невідомі.

Відзначимо, що при вибуху міномета на полігоні також було поранено вісім осіб. Військовослужбовці отримали поранення різного ступеня тяжкості. У зв'язку з інцидентом ДБР запустило досудове розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю.

У мережі українці висловлюють свої співчуття у зв'язку із загибеллю героя:

"Відпочивай, брате", "Світла пам'ять воїну", "Царство небесне! Вічна пам'ять", - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що помер ветеран Сил спеціальних операцій Збройних сил України полковник Кисельов Євген Валентинович. Євген Валентинович був розвідником. Учасником бойових дій на Сході України. Очолював управління розвідки Сил спеціальних операцій. Останні місяці життя полковник Кисельов присвятив навчанню бойової підготовки українських прикордонників. У полковника залишилася дружина і 3-річна дочка.

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