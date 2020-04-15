В Україні збираються проіндексувати пенсії та забезпечити додаткові виплати, однак це стосується не всіх

Зазначені операції проведуть пенсіонерам в квітні віком від 80 років, і які отримують менше 5000 гривень.

Крім того, стало відомо, що деяким людям пенсійного віку і зовсім збираються скоротити суму грошового забезпечення, пише znaj.ua.

Зокрема, індексацію можуть прибрати тим, хто неофіційно підробляє і приховує це від Пенсійного Фонду України (ПФУ).

Так, в однієї з пенсіонерок в Києві, яка отримувала виплати з 2010 року, забрали надбавки за причини того, що вона веде активний спосіб життя. Виявилося, що пенсіонерка взяла участь у зйомках фільмів і передач.

Жінка хоч і отримала скромні виплати (500 і 800 грн у 2018 і 2019 роках), але цього вистачило, щоб урізати їй пенсійні виплати.

Спочатку киянці урізали виплати на 200 гривень, далі - на 400, а ще пізніше - на 900 гривень.

Жінка звернулася до ПФУ, де їй заявили, що вони знають про її трудову діяльність. У підсумку пенсіонерку позбавили індексації, яку доплачували протягом двох років.

В ПФУ розповіли, що дізналися - пенсіонерка почала роботу в 2008 році, адже роботодавці подали звіт про те, що зазначена особа працює. Тому киянку перевели до працюючих пенсіонерів. Однак у тієї в свою чергу був періодичний графік.

Також в ПФУ додали - пенсіонерці потрібно було протягом 10 днів повідомити Пенсійний фонд про разову підробітку для того, щоб її не визнали працевлаштованою.

За словами адвоката Тетяни Романцової, в даному випадку ПФУ вчинив правильно і до нього претензій бути не може, адже пенсіонерка не повідомила про разову підробку.

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