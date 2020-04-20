Погода в Україні 20 квітня різко зміниться, дощі накриють відразу кілька областей
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.
Так, на західній Україні буде від 9 до 16 тепла. Дощів не передбачається, хоча небо затягне хмарами. Вночі повітря охолоне: від +4 до -1 за Цельсієм.
На півночі України варто очікувати денних 10-13 тепла і хмарності. Вночі повітря охолоне до -1 за Цельсієм.
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У центральних регіонах дощі пройдуть тільки в Дніпропетровській області. Вдень стовпчик термометра покаже 10-13 тепла. Вночі місцями похолодає: від 0 до +7 за Цельсієм.
Південь України сьогодні очікують сильні дощі. Вдень на вулиці буде від 13 до 16 тепла. Вночі буде від 5 до 7 тепла.
На сході України також будуть опади. На вулиці вдень буде від 9 до 13 градусів. Вночі чекайте від 3 до 5 тепла.
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