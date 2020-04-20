Погода в Україні 20 квітня різко зміниться, дощі накриють відразу кілька областей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на західній Україні буде від 9 до 16 тепла. Дощів не передбачається, хоча небо затягне хмарами. Вночі повітря охолоне: від +4 до -1 за Цельсієм.

На півночі України варто очікувати денних 10-13 тепла і хмарності. Вночі повітря охолоне до -1 за Цельсієм.

У центральних регіонах дощі пройдуть тільки в Дніпропетровській області. Вдень стовпчик термометра покаже 10-13 тепла. Вночі місцями похолодає: від 0 до +7 за Цельсієм.

Південь України сьогодні очікують сильні дощі. Вдень на вулиці буде від 13 до 16 тепла. Вночі буде від 5 до 7 тепла.

На сході України також будуть опади. На вулиці вдень буде від 9 до 13 градусів. Вночі чекайте від 3 до 5 тепла.

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за Причиною назрівання катастрофи стане льодовик Туэйтс в Антарктиді, який вже зараз втрачає 252 млрд тонн льоду кожен рік. Застереження зробили фахівці Університету Орегони.

Вчені за допомогою дрона проаналізувати потоки води, які омивають льодовик і результати дослідження виявилися досить невтішними: з усіх сторін льодовик оточений потоками теплою глибинної океанічної води.

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