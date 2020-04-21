Українці підняли бунт з-за того, що пожежників, які гасять масштабні пожежі не годують, МВС і ДСНС відреагували на ситуацію
Раніше екс-керівник ДСНС Сергій Бочковський розповів, що рятувальники з Черкас навіть підняли бунт з-за того, що їх не годували і навіть не давали води. Пожежні змочували губи болотної водою і харчувалися тим, що захопили з дому. Це при тому, що згідно з нормами, якщо пожежа триває більше двох годин, рятувальники повинні бути забезпечені гарячим харчуванням, водою і всім необхідним.
У мережі з'явилися повідомлення про те, що волонтери збирають продукти для рятувальників. Однак, як стверджують в профільних органах, в цьому восе немає необхідності.
зокрема на ситуацію відреагував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
«Організація поставок продовольства для харчування рятувальників у зоні ЧАЕС покладено на Агентство з управління зоною відчуження. У Житомирській області організація поставок продовольства для рятувальників покладено на місцеві органи державної влади. Безпосередньо харчування здійснюється з використанням польових кухонь. По-іншому в умовах постійно мінливої дислокації загонів рятувальників це було, ти важко організувати», - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.
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У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС України показали умови побуту пожежників, які гасять вогонь у Чорнобилі і на Житомирщині.
Наголошується, що рятувальників годують супами і кашею з м'ясом, а також годують вареними яйцями, тушкованим м'ясом, свіжими овочами і солодким. Місцевий кухар повідомив, що з'їдають все.
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