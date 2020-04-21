Українці підняли бунт з-за того, що пожежників, які гасять масштабні пожежі не годують, МВС і ДСНС відреагували на ситуацію

Раніше екс-керівник ДСНС Сергій Бочковський розповів, що рятувальники з Черкас навіть підняли бунт з-за того, що їх не годували і навіть не давали води. Пожежні змочували губи болотної водою і харчувалися тим, що захопили з дому. Це при тому, що згідно з нормами, якщо пожежа триває більше двох годин, рятувальники повинні бути забезпечені гарячим харчуванням, водою і всім необхідним.

У мережі з'явилися повідомлення про те, що волонтери збирають продукти для рятувальників. Однак, як стверджують в профільних органах, в цьому восе немає необхідності.

зокрема на ситуацію відреагував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Організація поставок продовольства для харчування рятувальників у зоні ЧАЕС покладено на Агентство з управління зоною відчуження. У Житомирській області організація поставок продовольства для рятувальників покладено на місцеві органи державної влади. Безпосередньо харчування здійснюється з використанням польових кухонь. По-іншому в умовах постійно мінливої дислокації загонів рятувальників це було, ти важко організувати», - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження Екіпажі застосування безпілотних авіаційних комплексів (БАК) Національної гвардії України вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей. Основною метою екіпажів безпілотних авіакомплексів є виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали. Також під час моніторингу нацгвардійці виявляють й інших правопорушників на кшталт сталкерів та дігерів. Військові НГУ тісно співпрацюють із підрозділами Національної поліції та Державною службою з надзвичайних ситуацій. Національна гвардія України Національна поліція України ДСНС України Gepostet von МВС України am Dienstag, 21. April 2020

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС України показали умови побуту пожежників, які гасять вогонь у Чорнобилі і на Житомирщині.

Наголошується, що рятувальників годують супами і кашею з м'ясом, а також годують вареними яйцями, тушкованим м'ясом, свіжими овочами і солодким. Місцевий кухар повідомив, що з'їдають все.

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