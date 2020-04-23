Курс валют злетить з котушок, долар різко піде на спад: до чого готуватися українцям

Курс валют в Україні 23 квітня здивує всіх на ринку, дороги долара і євро несподівано розійдуться

Згідно з даними Нацбанку, сто доларів будуть перебувати в районі позначки 2705,36 грн, хоча днем раніше торгувалися за 2708,15 (-2,79).

Курс євро сьогодні здивує, оскільки на відміну від долара, він поповзе вгору: 2941,81 грн за сто купюр. Днем раніше вони торгувалися за 2935,77 грн (+6,04).

Відзначимо, за інформацією аналітика «Альпарі» Максима Пархоменка, гривня впаде після отримання траншу МВФ. Але поки, на сьогодні, на ринку відзначається зниження дефіциту валюти, що сприяє стабілізації гривні.

Коли українські школярі підуть на канікули, важлива заява Міносвіти: «навчатимуться до...»

Українські школярі продовжать навчатися дистанційно

В. о. міністра освіти Любомира Мандзій розкрила під час брифінгу деталі навчання школярів. Так, діти будуть вчитися до 1 липня. При цьому дистанційне навчання триватиме до кінця травня.

Оцінка за семестр буде виставлятися за результатами оцінювання до 12 березня, а також за період дистанційного навчання після введення карантину.

Дата, яка стосується Зовнішнього незалежного оцінювання, поки невідома, хоча Мандзій запевнила, що тестування буде точно в 2020 році.

Українців попередили про нову ціну на газ в квітні: скільки доведеться заплатити

Ціна на газ в Україні різко зміняться, це відчують всі, отримавши платіжки за квітень

У прес-службі "Нафтогазу" попередили про зниження ціни на газ. Це пов'язано з новим індикатором на внутрішньому ринку.

«Оптова ціна у квітні встановлена на рівні, що на 15% нижче ціни березня, і на 18% нижче, ніж розрахункова ціна квітня згідно з постановою № 17», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що всього з початку року ціна на газ для українців нібито знизилася на 38%.

Вибори президента, важлива заява Зеленського: "У найближчі тижні..."

Голова держави Володимир Зеленський назвав одне зі своїх завдань - зробити вибори в країні електронними

Про це гарант повідомив в рамках документального фільму "Рік президента Зеленського".

"Вибори наступного президента мають бути електронними, як у деяких вже країнах - в Естонії, наприклад, вони і вибирають так, і в електронному вигляді", - зауважив Зеленський.

Тільки на одних виборах "діджиталізація всієї країни" не зупиниться. Голова держави оголосив, що "всі документи" українців стануть в результаті електронними.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".