Топ-новости, о которых следует знать

Курс валют слетит с катушек, доллар резко пойдет на спад: к чему готовиться украинцам

Курс валют в Украине 23 апреля удивит всех на рынке, дороги доллара и евро неожиданно разойдутся

Согласно данным Нацбанка, сто долларов будут находиться в районе отметки 2705,36 грн, хотя днем ранее торговались по 2708,15 (-2,79).

Курс евро сегодня удивит, поскольку в отличии от доллара, он поползет вверх: 2941,81 грн за сто купюр. Днем ранее они торговались по 2935,77 грн (+6,04).

Отметим, по информации аналитика «Альпари» Максима Пархоменко, гривна упадет после получения транша МВФ. Но пока, на сегодня, на рынке отмечается снижения дефицита валюты, что способствует стабилизации гривны.

Когда украинские школьники пойдут на каникулы, важное заявление Минобразования: «Будут учиться до...»

Украинские школьники продолжат учиться дистанционно

И.о. министра образования Любомира Мандзий раскрыла во время брифинга детали обучения школьников. Так, дети будут учиться до 1 июля. При этом дистанционное обучение продлится до конца мая.

Оценка за семестр будет выставляться по результатам оценивания до 12 марта, а также за период дистанционного обучения после введения карантина.

Дата, которая касается Внешнего независимого оценивания, пока неизвестна, хотя Мандзий заверила, что тестирование будет точно в 2020 году.

Украинцев предупредили о новой цене на газ в апреле: сколько придется заплатить

Цена на газ в Украине резко изменятся, это почувствуют все, получив платежки за апрель

В пресс-службе "Нафтогаза" предупредили о снижении цены на газ. Это связано с новым индикатором на внутреннем рынке.

«Оптовая цена в апреле установлена на уровне, что на 15% ниже цены марта, и на 18% ниже, чем расчетная цена апреля согласно постановлению № 17», - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего сначала года цена на газ для украинцев якобы снизилась на 38%.

Выборы президента, важное заявление Зеленского: "В ближайшие недели..."

Глава государства Владимир Зеленский назвал одну из своих задач - сделать выборы в стране электронными

Об этом гарант сообщил в рамках документального фильма "Год президента Зеленского".

"Выборы следующего президента должны быть электронными, как в некоторых уже странах - в Эстонии, например, они и так выбирают, и в электронном виде", - отметил Зеленский.

Только на одних выборах "диджитализация всей страны" не остановится. Глава государства объявил, что "все документы" украинцев станут в итоге электронными.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".