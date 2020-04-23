Російський співак грузинського походження Григорій Лепс звернувся до українців

Григорій Лепс не раз заявляв, що вважає правильним все, що робить президент Росії Володимир Путін в Україні.

Взагалі, складається враження, що співак ідеалізує його: "Я поважаю свого президента, і все, що він робить, я вважаю правильним. Я йому довіряю, я його поважаю, я його ціную". А Крим Лепс називає "дуже вигідним" для Росії. Але зовсім нещодавно, він почав сумувати за Україною і шкодувати, що "така ситуація у нас вийшла".

"Я щиро жалкую, що така ситуація у нас вийшла з Україною. Оскільки вважаю: ми — один народ і повинні бути разом. Жалкую, що таке навряд чи вийде, принаймні найближчим часом", - сказав Лепс.

Російський артист додав, що його і зараз запрошують в Україну на закриті вечірки, але він не може сюди приїхати через Чорного список, в який потрапив.

"А раніше я давав за рік в Україні за 40–50 концертів. Зустрічали, як ніде. Дуже вдячна публіка", - зазначив Григорій Лепс.

Також раніше повідомлялося, що Григорію Лепсу заборонили в'їзд в Україну через його позиції. Сам же російський співак увереяет, що намагається триматися поза політикою. На його думку, саме політичні чвари стали причиною конфлікту між українцями і росіянами.

"Політика, та, на жаль, розділила наші країни. І ми зараз живемо в обставинах, які часто диктують крім нашої волі вельми сумну дилему: або ти займаєшся політикою, або політика рано чи пізно займається тобою, що набагато страшніше", - зазначив він.

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