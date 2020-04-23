В Україну повернеться справжнє весняне тепло і гарна погода

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко. За її словами, 24 квітня в країні температура підніметься до +14…+19 градусів. Вона додала, що заморозки починають відступати, хіба що на Сході і Заході подекуди можливі нічні похолодання до 0…-3 градусів.

Наголошується, що в п'ятницю не буде істотних опадів. Невеликі дощі можливі тільки в східній частині країни і в центрі, а також локально в західних областях. Більш серйозні опади прийдуть в Україну вже 25 квітня. Дощова погода в суботу очікується на Заході, Півночі, у центральних областях і на Харківщині.

24 квітня вітер буде помірним, часом поривчастим.

У Києві п'ятниця також буде теплою: температура підніметься до +18 градусів. У цей день у столиці не очікується істотних опадів. Вітер буде помірним західним. Вже у суботу у столиці пройдуть дощі, які принесе атмосферний фронт.

«Хто гне поперек на дачі, на приватному подвір'ї, у дворах на клумбі, у кого є можливість посадити квіти на цвинтарях - це добре було б зробити саме завтра. Саме суботній дощ поллє квіти або майбутні овочі. І допоможе догасить пожежі, змити нещодавню бруд і небезпечну пил з вулиць і листочків», - підсумувала Діденко.

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