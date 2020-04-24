Транспорт запустять раніше, ніж планували, в Кабміні озвучили терміни: "Може запрацювати вже в..."

Українцям розповіли, коли закінчаться карантинні обмеження та в країні знову запрацює громадський транспорт.

Нову інформацію озвучив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За словами глави відомства, транспорт може запрацювати вже з другої половини травня.

Робота транспорту напряму пов'язана з епідеміологічною ситуацією в країні. Якщо ситуація буде стабільною, відомство зможе запустити внутрішнє пасажирське сполучення. Відзначимо, що спочатку почне працювати транспорт у містах, а також міжміське сполучення. А от внутрішнє авіаційне сполучення, за прогнозом, запрацює у червні.

Девальвація неминуча, в Мінфіні зробили заяву: що буде з гривнею

Мінфін закликає проводити поступову девальвацію гривні для стабілізації ситуації в економіці.

Про це розповів глава фінансового відомства Сергій Марченко у відповідь на питання про те, чому Кабмін заклав до бюджету курс долара на рівні 29,5 гривні.

Міністр нагадав, що політика курсоутворення – компетенція виключно НБУ. У свою чергу, Мінфін може лише рекомендувати уникати стрімкої девальвації національної валюти.

«Згадайте ситуацію на початку березня. Тоді був серйозний ризик стрімкої девальвації. Зараз ситуація заспокоїлася, спекулятивний фактор прибраний, але торговельне сальдо залишається негативним. Це означає, що економічно нам було б доцільно дозволяти поступову девальвацію гривні», - пояснив Марченко.

Ще одна категорія пенсіонерів отримає надбавку: «Не менше 2600 грн», кого торкнеться

Ще однієї категорії українських пенсіонерів підвищать пенсії.

Пенсіонери, яким до 1 квітня виповнилося 80 років, вже отримали надбавку в розмірі 500 гривень. Однак, збільшення чекає не тільки їх. Зокрема, надбавка також чекає пенсіонерів, які отримують виплати за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і мають не менше 25 років стажу (чоловіки) і не менше 20 років (жінки).

Розмір пенсії цих осіб в результаті встановлення компенсаційної виплати не може бути менше 2600 грн.

Ця категорія пенсіонерів отримає доплату до зазначеної суми. У той же час, після подальших перерахунків пенсії, доплата буде зменшуватися або взагалі поглинатися.

Нагадаємо, гроші закінчилися, прийнято жорстке рішення: кого Кабмін України залишив без виплат.

Як повідомляла Politeka, курс валют злетить з котушок, долар різко піде на спад: до чого готуватися українцям.

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