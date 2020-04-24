Протести в Україні через карантин набирають обертів, нову акцію провели у Тернополі, після того, як стало відомо про продовження карантину

23 квітня на протест вийшли підприємці та жителі міста, які вимагали звернути увагу на те, що у населення України починають закінчуватися гроші, власники малого та середнього бізнесу терплять збитки. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

"Ми не можемо... У мене більше 30 працівників, ну яким чином я повинен зараз їх утримувати?.. Просять гроші. Може, є макарони у них є за що (купити), але... дозвольте!" - обурився один з підприємців.

При цьому протестувальники звернули увагу на те, що далеко не всі заклади громадського харчування були закриті на карантин, що вказує на вибіркове застосування влади.

«Ми підприємці Тернополя. Ми представляємо невелику частину Тернопільського харчування, маленьких і великих фастфудів. У нас багато працівників, багато закладів по Тернополю, і вже 1,5 місяці ми сидимо на карантині. Відповідно співробітники не працюють, заклади стоять, податки також не сплачуються. Ми пішли на цей крок свідомо, щоб не заражати більше людей, тримати ситуацію під контролем. Але! Одна справа, коли йдуть усвідомлено всі, а коли працює "МакДональдз" і ще інші заклади, а ми закриті, то це виходить не зовсім сприяння карантинним заходам, а одних виживають, а інші можуть працювати, тому що мають великі мережі», - каже учасник акції.

Зазначимо, українці по-різному ставляться до карантину і подібних акцій.

«Через таких ще будемо до липня сидіти. Весь світ сидить а українці особливі», «Підтримую. Пора всім працювати», «Підтримую... дайте людям працювати.. безвихідь страшніше вірусу», «Люди подумайте що ви робите який мітинг, за таких як ви, ми ще будемо до Нового року сидіти дома всім тяжко, які розуміють то сидять дома», «Сміливі. Молодці», «Дістав цей карантин, пора працювати», - пишуть в коментарях.

Як відомо, за рішенням Кабміну, карантин в Україні продовжили до 11 травня. Відповідну постанову було опубліковано 23 квітня.

Раніше з-за карантину протестували в Одесі та Мелітополі Запорізької області.

Нагадаємо, про різкий обвал зарплат в Україні: хто постраждає найбільше, розкриті нові суми.

Як повідомляла Politeka, нову допомогу отримають українці після карантину, важливу заяву.

Також Politeka писала, що українцям роздадуть гроші на карантині: "перерахують тим, у кого..."