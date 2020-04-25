Зміни кожен українець вже скоро відчує на собі

Циклон Walli принесе серйозні дожди на півночі України, в багатьох центральних областях, а також в Одеській області

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє відомий український синоптик Наталка Діденко.

Вона підкреслює, що в неділю, 26 квітня, вдень дощі, місцями з грозами, найбільш вірогідні в Сумській, Полтавській, Харківській, місцями в Луганській, Донецькій областях, а також іноді незначні дощі пройдуть у західній частині України. Що стосується Карпат, то там навіть можливий мокрий сніг.

На решті території України – без істотних опадів.

Крім дощів, погода приготувала ще й випробування шквальним вітром, який з південно-західного зміниться на північно-західний, і це вже відбувається на заході країни. У неділю очікуються сильні пориви вітру, тому Діденко радить бути обережними.

26 квітня температура повітря опуститься до +11 +15 градусів, хоча на півдні і сході показники термометра ще будуть на рівні +15 +19 вище нуля.

А ось новий тиждень почнеться із заморозків, попереджає синоптик.

«Уважно. У ніч на понеділок в Україні, крім півдня та сходу, ймовірні заморозки 0-3 градуси», – повідомляє вона.

Що стосується столиці, то вночі у Києві очікуються дощі, а неділя буде сухою. Вітер північно-західний, ймовірні сильні пориви. Температура повітря опуститься до +12 градусів.

Нагадаємо, весна готує несподіваний поворот, про холоди можна забути: «теплий» прогноз.

Як повідомляла Politeka, погода покаже українцям все, на що здатна: заморозки зміняться різким потеплінням.

Також Politeka писала, що погода різко зміниться, Україну накриють дощі: синоптики приголомшили прогнозом.