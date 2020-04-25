Циклон Walli принесе серйозні дожди на півночі України, в багатьох центральних областях, а також в Одеській області
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє відомий український синоптик Наталка Діденко.
Вона підкреслює, що в неділю, 26 квітня, вдень дощі, місцями з грозами, найбільш вірогідні в Сумській, Полтавській, Харківській, місцями в Луганській, Донецькій областях, а також іноді незначні дощі пройдуть у західній частині України. Що стосується Карпат, то там навіть можливий мокрий сніг.
На решті території України – без істотних опадів.
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Крім дощів, погода приготувала ще й випробування шквальним вітром, який з південно-західного зміниться на північно-західний, і це вже відбувається на заході країни. У неділю очікуються сильні пориви вітру, тому Діденко радить бути обережними.
26 квітня температура повітря опуститься до +11 +15 градусів, хоча на півдні і сході показники термометра ще будуть на рівні +15 +19 вище нуля.
А ось новий тиждень почнеться із заморозків, попереджає синоптик.
«Уважно. У ніч на понеділок в Україні, крім півдня та сходу, ймовірні заморозки 0-3 градуси», – повідомляє вона.
Що стосується столиці, то вночі у Києві очікуються дощі, а неділя буде сухою. Вітер північно-західний, ймовірні сильні пориви. Температура повітря опуститься до +12 градусів.
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