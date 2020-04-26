Вже з наступного навчального року

Керівник Міносвіти Любомира Мандзій розповіла про кардинальні зміни, які очікують українські школи в 2020 році

Як повідомляє Politeka.net, в. о міністра повідомила про нововведення виданню "Радіо Свобода".

Як заявила Любомира Мандзій, на сьогоднішній день в 190 школах України уроки ведуть російською мовою. Але вже цієї осені, з наступного навчального року, 80% програми для середніх і старших класів (починаючи з п'ятого) перекладуть на українську мову - така вимога міністерства.

"З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має відбуватися тільки українською мовою", - підкреслила Мандзій.

Глава відомства зазначила, що в рамках реформи педагоги вже пройшли спеціальну мовну підготовку - їх навчали української. Завдяки цьому всі українські вчителі зможуть викладати державною мовою, як того вимагає нове законодавство.

"Для організації цього було проведено багато заходів з вивчення вчителями української мови. Ці навчання для вчителів відбувалися в різних куточках України. До цих навчань залучалися всі вчителі", - повідомила в. о. міністра.

Любомира Мандзій підсумувала, що завдяки нововведенням влади зможуть реалізувати положення про освіту і про повну загальну середню освіту.

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