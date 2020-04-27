В Україну йде потепління, скоро у нас буде найтепліша погода в Європі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook
Так, у вівторок, 28 квітня протягом дня буде +14 +18 градусів, на заході +15 +20 градусів.
Найближча ніч ще побуде холодної, +2 +8 градусів, а на півночі та північному сході ще можливі заморозки. Ймовірно, це будуть останні заморозки в цьому сезоні.
А вже в середу погода в Україні буде однією з найтепліших в Європі, максимально до +20… +24 градусів.
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Повертаючись до погоду в Україні у вівторок, вітер одидается південно-західний, 5-12 м/с.
Крім того, завтра над Чорним морем перебувати антициклон, який своїм впливом і сухою погодою досягне і України. Тому, 28 квітня в більшості областей суттєві опади малоймовірні.
Погода в Києві у вівторок 28 квітня, буде помірно теплим-до +17, +18 градусів. Істотних опадів не очікується. Вітер буде південно-західний, помірний.
у середу В столиці повітря прогріється до +22 градусів, а завершиться квітень в Києві грозовим дощем.
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