Дружина президента Олена Зеленська після шквалу критики з приводу "Школи онлайн", що стартувала в Україні, вирішила ще раз пояснити громадянам, як працює система

Зеленська поділилася роликом у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, в якому розкрила нюанси дистанційного навчання, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Після запуску "Всеукраїнської школи онлайн" я отримала безліч питань... Але спочатку хороша новина для молодших школярів та їх батьків. Незабаром для учнів з 1 по 4 клас розпочнеться трансляція відеоуроків з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука, мистецтво", - оголосила Зеленська, додавши, що також "школа" стає безбар'єрною, тобто сюжети будуть супроводжуватися сурдоперекладом.

Більшість користувачів негативно поставилися до чергового звернення першої леді. Українці обурюються, що "видосики на хліб не намажеш".

"З такими ж помилками як для старшої школи?))))))) І до чого тут ви ? Це робота Міносвіти"

"Ваші онлайн уроки повний брєд. Бо дітям потрібно живе спілкування .....а не електроне.."

"Досить глумитися над країною... Дітей хоч не чіпайте... Бачили ми ваші уроки, позорище. Ви взагалі зараз волонтером повинні бути в лікарнях,а не відоси знімати"

"Лєна, ти канешна маладец!! А що робити дітям із забитих сіл??? Де не те, що інтернету немає - там туалет досі на вулиці!"

"Де наш міністр освіти???? До чого тут ви???"

Gepostet von Олена Зеленська am Montag, 27. April 2020

Раніше ми повідомляли, Зеленська стала рідко з'являтися в мережі з початком карантину. Після довгого мовчання дружина президента розмістила в Instagram новий пост, присвячений проекту «Вчимося вдома».

«Марафон цікавих і корисних занять для дошкільнят триває! Побудувати фортецю, власноруч виростити цибулю, влаштувати домашній концерт, перетворитися на шукачів скарбу або разом з малюками приготувати смакоту - щодня шукайте нові ідеї з хештегу #ВчимосяВдома. І діліться своїми», - написала Зеленська.

Нагадаємо, Олена Зеленська звозила чоловіка на курорт, не стримався навіть Саакашвілі.

Як повідомляла Politeka, Олена Зеленська поскаржилася на життя першої леді.