Президент Росії Володимир Путін залишився без найближчого слуги, який особисто возив його багато років

Як повідомляє Politeka, про це повідомив пропагандист Дмитро Смирнов в Twitter.

«Помер особистий пілот Єльцина і Путіна», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що мова йде про 74-річного водія Григорія Белодедове. Його тіло виявив син. Він поїхав туди через час, оскільки не міг додзвонитися до батька. Додамо, що користувачів мережі не надто засмутила трагедія в оточенні володаря Кремля.

«вірус?», «Земля йому бетоном!», «тобто, Путін контактний?», «Новачок? Баширкина та Петровича вже звинуватили?», «іншим з оточення Путіна давно пора напружитися – щось мруть як мухи», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російський прем'єр Михайло Мішустін яскраво повеселив соціальні мережі.

Конфуз стався під час робочого онлайн-наради, в якому також брав участь президент країни-агресора Володимир Путін.

зокрема, в соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як прем'єр Росії Михайло Мішустін під час наради засинає під час промови Володимира Путіна.

Відеоролик був опублікований в Twitter мікроблогом "Життя в Росії".

"Мішустін засинає, поки слухає Путіна. Його напевно Медведєв заразив", - сказано в підписі до курйозного відео.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і задалися питанням, чому Мішустін не ридає під час виступу Путіна, оскільки "його не можна не слухати без сліз". Деякі заговорили про "прокляття", яке пресследует російських прем'єрів.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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