Воїни ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима

У мережі з'явилося відео удару ВСУ по терористах "ЛНР" у відповідь на обстріл міста Золоте-4 Попаснянського району і смерть українського захисника. Кадри опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Уточнюється, що запустила ракету 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. На кадрах зображено знищення керованою ракетою командирського позашляховика одного з підрозділів бойовиків.

"Це відповідь на обстріл Золотого-4, коли накрило будинки мирних. Поряд з цією ділянкою від осколка снаряда загинув молодий український боєць. Операція помсти, яку провела "тридцятка", вимагала активної взаємодії декількох підрозділів. І якісної та грамотної розвідки", – написав Цаплієнко.

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Журналіст уточнив, що саме на цій ділянці терористи протягом кількох років активно обстрілювали техніку ЗСУ.

Нагадаємо, увечері 28 квітня під час обстрілу на Луганщині неподалік від ділянки розведення №2 "Золоте" загинув військовий 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Олексій Лісін.

Боєць родом із села Гірке Запорізької області. Народився 30 березня 1990 року.

У загиблого воїна залишилися бабуся, молодший брат, старша сестра, а також наречена і дванадцятирічна дочка від першого шлюбу.

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