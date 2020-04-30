В Україні вже другу добу не вщухає резонанс, спровокований заявою глави Кабміну Дениса Шмигаля про заборону українським заробітчанам виїжджати за кордон

Незважаючи на те, що таке рішення уряд пояснює турботою про здоров'я українців у період пандемії коронавіруса, громадяни не вірять в турботу чиновників і звинувачують їх у бажанні повернути в країну кріпосне право, передає Politeka.net.

З цього приводу співзасновник «Українського інституту майбутнього», відомий політолог Юрій Романенко написав пам'ятку для заробітчан, опублікувавши її на своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що поляки дзвонять українцям і кличуть їх на роботу, бо там без наших робочих рук все валиться. А значить, уряду саме час обкласти їх черговим податком.

«Громадяни заробітчани, запам'ятайте ці дні і ці моменти. Ця держава ваш (наш) ворог. Тому кожна копійка, що передають через банки, – це привід для ворога вас обібрати. Все переводьте тільки в кеш. Все передавайте з рук в руки. Кожна копійка до бюджету ворога - це щастя дітей ворожої еліти. Ваші діти, ваші батьки не доїдають, ви пашете на чужині, поки вони вигадують нові способи вас обібрати. Тому ніякої пощади паразитам. Якщо паразити голодні, значить, ваші діти щасливі», – пише він.

Раніше ми розповідали про те, що чекає українських заробітчан після карантину. На думку експертів, люди, залишившись без засобів до існування і постійно лякані ініціативами уряду, масово ринуться за кордон і будуть шукати можливість там не тільки працювати, але і залишитися жити.

Нагадаємо, в Кабміні вирішили торгувати українськими заробітчанами.

Як повідомляла Politeka, українців вивозять рятувати Польщу, з'явилося термінове запрошення.

Також Politeka писала, що українців готові випустити на заробітки за кордон, Шмигаль зробив заяву.