Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про важливі зміни, які вступлять в силу вже 5 травня

Подробиці він розповів під час брифінгу у понеділок, 4 травня.

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє проведення певних планових операцій і госпіталізацій в Україні.

"Під час карантину в нашій країні були скасовані, заборонені планові операції і різна госпіталізація. Але обмеження триває близько 50 днів, і у нас вже є необхідність проведення планових операцій зокрема за життєвими показаннями», - заявив міністр.

Уряд вніс зміни в постанову № 211 Кабінету Міністрів, якою був введений карантин.

Після його опублікування, ймовірно вже 5 травня, в Україні дозволять проведення певних планових операцій і госпіталізацій за життєвими показаннями.

Це стосується операцій і госпіталізацій необхідних для зниження ризику життю та здоров'ю людини.

Всі операції будуть робити тільки після тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

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