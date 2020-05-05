На початку нового навчального року українським школярам доведеться витратити місяць на те, щоб наздогнати програму, пропущену за час карантину

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань освіти науки і інновацій Сергій Бабак. Він зазначив, що незважаючи на проект «Всеукраїнська школа онлайн», не можна бути впевненими, що всі школярі використовують надані їм ресурси.

«Щодня мільйони дітей дивляться відеоуроки по телевізору. Згодом такі ж проекти почали робити деякі інші країни. Ця ідея була своєчасною і необхідною, а тому успішною... Проте, ми не можемо бути впевненими, що всі діти на 100% скористаються нашою допомогою», - зазначив Бабак.

За його словами, не варто розраховувати, що наступний навчальний рік почнеться як завжди. Нардеп зазначив, що спочатку дітям доведеться витратити близько місяця на коригувальні заняття, які допоможуть всім наздогнати шкільну програму.

«Перший місяць навчання буде для всіх коригуючим. Тобто будемо повторювати все, чого повинні були навчитися за час карантину», - підсумував Бабак.

Раніше в Міносвіти розповіли про те, що в цьому році школярі вийдуть на канікули в звичайні терміни. Про це розповіла в. о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.



Вона зазначила, що школярі не вчитимуться в червні, а навчальний процес підійде до кінця вже в травні.

Нагадаємо, у МОН підготували кардинальні зміни для українських школярів.

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