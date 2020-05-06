Чим ближче 75-річчя перемоги над нацизмом, тим більше скандалів навколо цієї дати

Черговий зашквар – вручення російським президентом Володимиром Путіним північнокорейському лідеру Кім Чен Ину медалі в честь 75-річчя Перемоги.

Що в цій ситуації не так, докладно пояснив депутат Харківської міськради Євген Черняк, написавши гнівний пост на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він підкреслив, що Північна Корея - чи не єдина країна в світі, де сьогодні існують концентраційні табори.

«Так-така. Ті самі табори. Як Освенцім, Бухенвальд або Дахау. Кечхон. Хвасон. Хверен. Вони працювали вчора. Працюють сьогодні. І будуть працювати завтра. За різними оцінками, в північнокорейських таборах міститься від 200 до 500 тисяч осіб. Більше, ніж все населення Вінниці, Полтави або Чернігова. Там і зараз ставлять досліди над людьми. Застосовують тортури. Жінкам там роблять примусові аборти. А перед смертю в'язні самі копають собі могили. І все це - в 21 столітті», – підкреслює автор.

І за все це, обурюється він, диктатор отримує медаль до річниці перемоги над нацизмом.

«Тобто мій дід дійшов до Берліна, щоб через 75 років після цього роздавали медалі тим, хто тримає людей у концтаборах? Ви там у своєму с*аному чекістському світі нічого часом не поплутали??? - Перемога. Перемога - вона наша. Вона - над нацизмом. І вона - про подвиг і героїзм в ім'я життя. А є – «побєдобісся». Його придумали чекісти-гебісти. Воно - про їх геополітичні інтереси і прославляння шизонутих диктаторів-убивць», – йдеться у публікації.

І це нічого спільного з перемогою не має, оскільки «один недороблений фюррер нагородив іншого!».

«Так про*рати 75-ий День Перемоги треба було дуже постаратися! Але у них вийшло! Горіть у пеклі, шизоїди хрінові! Адік вас там вже зачекався!», – емоційно підсумував свій пост Черняк.

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