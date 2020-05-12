У МОЗ розповіли про те, що приготували для українців на літо

Так, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що до другої хвилі коронавіруса українці повинні пройти масову вакцинацію від грипу. Про це він сказав в інтерв'ю «РБК-Україна».

За словами Ляшка, масова вакцинація допоможе вберегти відразу від двох спалахів інфекційних хвороб: грипу та китайського вірусу.

Ці захворювання мають багато спільного і передаються схожими шляхами. Вони призвести до значної спалаху інфекційних хвороб, заповнити інфекційні відділення та викликати велику кількість пневмоній.

Щоб уникнути цього в Моз будуть готуватися до масової вакцинації проти грипу в цьому році. Її чекають вже в липні.

Наголошується, що вакцина проти грипу щорічно змінює штам вірусу, який входить в склад. Тому зараз вакцини ще немає. Прогнозується, що вона з'явиться в липні, серпні, вересні.

«Як тільки з'явиться вакцина, потрібно масово прищеплюватися проти грипу", - заявив головний санлікар.

Зазначимо, експерти прогнозують, що друга хвиля епідемії китайського вірусу може накрити Україну восени, і вона буде серйозніше першої.

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