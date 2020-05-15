ВООЗ закликала країни Європи готуватися до другої хвилі китайського вірусу

Про це заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге, передає The Independent.

За його словами, нової хвилі варто очікувати восени. Більш того, вона буде ускладнена епідемією грипу і кору.

Клюге підкреслив, що хоча зараз 32 із 43 країн Європи послаблюють карантинні обмеження, але пандемія зовсім не закінчена. Тому, ослаблення подібних заходів потрібно проводити вкрай обережно.

"Люди думають, що ізоляція завершена. Нічого не змінилося. Повний набір заходів з контролю за захворюваннями має залишитися в силі. Це ключова теза", - підкреслив він.

Також він нагадав, що ні вакцини, ні лікування від вірусу все ще немає.

Клюге додав, що людству доведеться миритися з існуванням COVID-19, як і з багатьма іншими вірусами на Землі. Тим не менш, він додав, що крім мутацій, які можуть зробити вірус небезпечніше, може статися й така мутація, яка послабить його вірулентність і перетворить вірус в сезонне захворювання.

"Давайте сподіватися на краще і готуватися до гіршого", - підсумував директор Європейського бюро ВООЗ.

Зазначимо, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував відновлення системи епідеміологічної захисту в країні.

Це робиться також у рамках підготовки до другої вірогідною хвилі китайського вірусу.

«Протиепідемічна система повинна фінансуватися, в тому числі і на готовність до реагування. Ми повинні свідомо витрачати чималі гроші на утримання мережі установ на випадок епідемій, щоб бути готовими надавати допомогу хворим", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, нову безкоштовну послугу вводять для українців під час епідемії, заява Моз: "Раз у п'ять днів..."

Як повідомляла Politeka, ослаблення карантину вийшло з-під контролю, Ляшко різко звернувся до українців.

Також Politeka писала, що відомий вчений зробив довгоочікуване заяву, «вірус зникне до…».